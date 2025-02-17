Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı
Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
12 Şubat'ta yaşanan olaya karışan şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin Karaman ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Silahlı kavga
Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde 12 Şubat'ta iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda araç sürücülerinden A.B.C. yaralanırken, diğer araçta bulunan şüpheliler kaçmıştı.
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