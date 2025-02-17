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        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:21 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:21
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        Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

        12 Şubat'ta yaşanan olaya karışan şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerin Karaman ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda, 6 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Silahlı kavga

        Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde 12 Şubat'ta iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda araç sürücülerinden A.B.C. yaralanırken, diğer araçta bulunan şüpheliler kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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