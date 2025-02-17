Karaman'daki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde 12 Şubat'ta iki araçta bulunan kişiler arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda araç sürücülerinden A.B.C. yaralanırken, diğer araçta bulunan şüpheliler kaçmıştı.

Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

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