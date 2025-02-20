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        Karaman'da bir kişi kıraathanede ölü bulundu

        Karaman'da bir kişi çalıştığı kıraathanede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:28
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        Karaman'da bir kişi kıraathanede ölü bulundu
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        Karaman'da bir kişi çalıştığı kıraathanede ölü bulundu.

        Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'ndeki kıraathaneye gelenler, M.G'yi (40) yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.G'nin cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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