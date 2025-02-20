Karaman'da bir kişi kıraathanede ölü bulundu
Karaman'da bir kişi çalıştığı kıraathanede ölü bulundu.
Karaman'da bir kişi çalıştığı kıraathanede ölü bulundu.
Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'ndeki kıraathaneye gelenler, M.G'yi (40) yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.G'nin cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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