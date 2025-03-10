Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 25 bin 541 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, 6 bin makaron ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!

        Benzer Haberler

        Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yara...
        Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yara...
        Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor
        Karaman'da kadınlar günün stresini bağlama çalarak atıyor
        Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu
        Karaman'da bir tarlada 10 metre çapında obruk oluştu
        Karaman Valisi Çiçekli, jandarma personeliyle iftar yaptı
        Karaman Valisi Çiçekli, jandarma personeliyle iftar yaptı
        Karaman Valisi Çiçekli, şehit polis aileleriyle iftar yaptı
        Karaman Valisi Çiçekli, şehit polis aileleriyle iftar yaptı
        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor
        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde sis etkili oluyor