Yeşilay, Karaman'da ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenledi

Yeşilay Karaman Şubesi, bağımlılık riski ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay Karaman Şubesi'nden yapılan açıklamada, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesi için "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda Yeşilay gönüllüleri tarafından ramazan ayı boyunca Gazi Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret eden çocuklara renkli görseller ve interaktif oyunlar kullanılarak Yeşilay'ın tanıtımı yapıldı.

Etkinliklerle, 17 ilkokuldan 595 çocuğun bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilinçlendirildiği kaydedildi.