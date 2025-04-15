Karaman'da tohum ve besleme sıvısı dağıtım töreni düzenlendi

Karaman'da üreticilere, tohum ve arılarda hastalıklara karşı besleme sıvısı dağıtıldı.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, dağıtımı yapılan ürünlerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, çiftçilere bereketli bir yıl diledi.

Törene, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Karaman İl Jandarma Komutanı Osman Saygılı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Süleyman Kazanç, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Arıcılar Birliği Başkanı Gürsel Yasan, Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serim, tohum almaya hak kazanan üreticiler ile besleme sıvısı almaya hak kazanan arıcılar katıldı.

Törende, 519 üreticiye 90 bin 900 kilogram nohut, 287 üreticiye 476 torba ayçiçeği tohumu, 67 üreticiye 15 bin 700 kilogram fasulye tohumu ve 800 üreticiye 70 bin arılı kovan için besleme sıvısı dağıtımı yapıldı.