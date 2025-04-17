Karaman'da leylekler tarlalarda beslenirken görüntülendi

Karaman'da arazilerde sürü halinde beslenen leylekler görüntülendi.

Sıcak bölgelere göç eden leylekler, beslenmek için bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilere kondu.

Karların eridiği bölgelerde yiyecek arayışına giren leylekler, burada bir süre beslenip dinlendikten sonra, göçe devam etti.