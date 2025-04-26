Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Uraloğlu, birtakım programlara katılmak için geldiği Karaman'da Valiliği ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Kentteki çalışmalar hakkında Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den bilgi alan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Karaman'a bakanlığın 49 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Ülkenin her bir köşesinde son 23 yıl boyunca yatırımların, hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Uraloğlu, bu başarıda AK Parti'ye verilen halk desteğinin önemini vurguladı.

- Sertavul Tüneli'nde yüzde 60 seviyesine gelindi

Uraloğlu, Karaman'da yatırımların sürdüğünü belirterek, "Devam eden projelerimizin bedeli yaklaşık 11 milyar lira. Karaman'da 19 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, bugün 170 kilometre bölünmüş yol var. Yani bütün komşu şehirlere bölünmüş yolla bağlanmış oldu. Bir Mut yolu, Sertavul Tünelimiz var. Onu da yakın takip ediyoruz. 3 bin 300 metrelik tünelde yüzde 60 seviyesine geldik. Devam ediyoruz orada." diye konuştu.

Vatandaşa hizmetkar olmaya devam edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, "Bunlar elbette milletimize karşı görevimiz ama bu siyaseten bizim beklentimizi karşılayacak durumda değil. Eğer bir terazi olsa da yaptığımız hizmetleri bir kefeye koysak, yüzde 70-80 oy almamız gerekir. O kadar oy alabildik mi? Alamadık. Elbette yapmamız gerekenler var. Ekonomiyle ilgili beklentilerimiz var, eyvallah. Görevimizi yapacağız ama belki bundan daha kıymetlisi var, o da vatandaşımıza dokunabilmek. Onun gönlünde yer edebilmek." şeklinde konuştu.

- "Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Uraloğlu, her an seçim olacakmış gibi çalışmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görevimiz sefere çıkmaktır. Allah, zaferi şimdiye kadar nasip etti. Bundan sonra da etsin. Ülkemizde yaşanan süreçler var. Bakın İstanbul'da olaylar var. Ya şunlar mı bu ülkeyi yönetecek? Yani bir büyük şehri yönetemeyen insanlar, bu ülkeyi nasıl yönetecekler. Onun için Allah bizleri korudu. Görevimiz belli, aşkla, samimiyetle, tevazu ile memleketimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah bizim birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı var. Eğer başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmamış olsaydı biz Ukrayna'dan çok daha kötü bir durumda olabilirdik."