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        Karaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Karaman'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:04
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        Karaman'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Karaman'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        H.K. (21) idaresindeki 70 AF 952 plakalı otomobil, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda A.K. (27) yönetimindeki 70 BG 783 plakalı pikapla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan H.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Y.K. (21) ve A.S.A. (23), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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