"7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" Karaman'dan başladı

Vali Çiçekli ve beraberindeki heyet, daha sonra Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti.

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