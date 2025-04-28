KMÜ'de geliştirilen buğday tohumları tescillendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) hızlı ıslah yönetimi kullanılarak geliştirilen buğday tohumları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendi.

Sera şartlarında hızlı ıslah yöntemiyle geliştirilen buğday tohumlarına, Beken ve Fertilis isimleri verildi.

KMÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Aydın, gazetecilere, tohumların yüksek verim ve kaliteli bulgurluk hammadde üretme özellikleri taşıdığını söyledi.

Aydın, hızlı ıslahın sera şartlarında ışıklanma süresinin uzatılmasına ve ürünün erken hasat edilmesi yoluyla zaman kazanmaya dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Serada kontrollü şartlarda, ışık ve sıcaklık kontrolü altında birden fazla hasat alıyoruz. Bu tohum geliştirme sürecini kısaltmada bize çok büyük avantaj sağlıyor. Son olarak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Ahmet buğdayını kullanarak yeni makarnalık ve bulgurluk özellikleri üstün tohumlar geliştirdik. Bu tohumlara Beken ve Fertilis isimlerini verdik. Tohum geliştirme çalışmalarını tarla şartlarında yürütmüş olsaydık, çalışmanın süresi minimum 6-8 yıl arası olacaktı. Biz özel sektöre tohumlarını 2 yıl içerisinde teslim ettik. Şirketin arazi çalışmalarından sonra Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tohumları iki yıl test ederek ürünlerimizi onayladı. Bu tohumlar ülkemize yakın zamanda hizmet etmeye başlayacaklar." dedi.