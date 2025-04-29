KMÜ'de "60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzenlendi

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, KMÜ SKS-2 Konferans Salonundaki programda, geçen yıl gerçekleştirilen proje kapsamında olumlu dönüşler almaları üzerine bu yıl etkinliğin ikincisini gerçekleştirmeye kadar verdiklerini söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen program kapsamında 60 yaş ve üzeri bireyle sağlık, beslenme, spor, sanat, tarih, ekonomi, iletişim, teknoloji gibi konularda eğitim görecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.