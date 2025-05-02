Karaman'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gevher Hatun Mahallesi 1833. Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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