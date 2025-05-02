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        Karaman'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:57
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        Karaman'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Gevher Hatun Mahallesi 1833. Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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