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        Karaman'da firari hükümlü yakalandı

        Karaman'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:16
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        Karaman'da firari hükümlü yakalandı
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        Karaman'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerin kent merkezinde yakaladığı İ.K'nin (35), "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        İ.K. emniyet ve adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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