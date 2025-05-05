Karaman'da firari hükümlü yakalandı
Karaman'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karaman'da hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin kent merkezinde yakaladığı İ.K'nin (35), "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
İ.K. emniyet ve adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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