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        Karaman'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

        Karaman'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:42
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        Karaman'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
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        Karaman'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ev sahipliğinde, KMÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Karaman’daki kamu kurumları iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde ailenin nasıl güçlendirileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki çalıştayda, ailenin yalnız bir sosyal yapı değil, aynı zamanda kutsal bir müessese ve hayatın merkezine yerleştirilmiş bir yaşam felsefesi olduğunu belirtti.

        Ailenin bireyin huzur bulduğu bir yuva, sevgi, sadakat ve merhametin yeşerdiği kutsal bir ocak olduğunu anlatan Çiçekli, "Aile, sadece bireyleri değil, milletin kültürünü, inancını ve ortak hafızasını bir arada tutan en temel yapı taşıdır. Bizi biz yapan, ayakta tutan unsur bu sağlam aile yapılarıdır. Unutmayalım ki aileyi güçlü kılan bireylerdir. Bireyleri güçlü olan toplumlarda geleceğe güven görülür. Bu nedenle aileyi korumak yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de korumaktır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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