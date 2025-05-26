Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman Valisi Çiçekli, Ermenek ilçesini ziyaret etti

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Valisi Çiçekli, Ermenek ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Çiçekli, ilk olarak yapımı devam eden Kazancı-Gazipaşa yol yapım çalışmasını yerinde inceledi, Kaymakam Fatih Erdoğan'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından ilçeye bağlı Kazancı Beldesini ziyaret eden Çiçekli, Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel'le beldede yapılan çalışmalara ilişkin görüştü.

        Çiçekli son olarak, ilçede bulunan Bayrak, Yunt ve Tekeçatı yaylarında köylülerle buluştu, istek ve talepleri dinledi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı

        Benzer Haberler

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı
        Karaman'da uzman çavuş oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü
        Karaman'da uzman çavuş oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü
        Uzman çavuş, tartıştığı babasını öldürdü
        Uzman çavuş, tartıştığı babasını öldürdü
        Karaman'da kermes etkinliği düzenlendi
        Karaman'da kermes etkinliği düzenlendi
        Karaman Valisi Çiçekli, üreticileri ziyaret etti
        Karaman Valisi Çiçekli, üreticileri ziyaret etti
        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası düzenlenecek
        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası düzenlenecek