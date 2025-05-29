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        Karaman'da eski eş boşandığı karısının evini yaktı

        Karaman'da boşandığı eşinin evini yakan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:08
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        Karaman'da eski eş boşandığı karısının evini yaktı
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        Karaman’da boşandığı eşinin evini yakan şüpheli, gözaltına alındı.

        Şeyh Edebali Mahallesi 1676. Sokaktaki binanın 2. katında O.A. ile S.T. arasında tartışma çıktı.

        S.T. bir süre sonra evden ayrılırken, eski kocası O.A, evi ateşe verdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Şüpheli O.A. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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