Karaman'da eski eş boşandığı karısının evini yaktı
Karaman'da boşandığı eşinin evini yakan şüpheli, gözaltına alındı.
Karaman’da boşandığı eşinin evini yakan şüpheli, gözaltına alındı.
Şeyh Edebali Mahallesi 1676. Sokaktaki binanın 2. katında O.A. ile S.T. arasında tartışma çıktı.
S.T. bir süre sonra evden ayrılırken, eski kocası O.A, evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Şüpheli O.A. gözaltına alındı.
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