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        Karaman'da Jandarma Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı

        Karaman'ın Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde yapımı tamamlanan Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ile lojman binası düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:50
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        Karaman'da Jandarma Karakol Komutanlığı binası hizmete açıldı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde yapımı tamamlanan Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ile lojman binası düzenlenen törenle açıldı.

        Açılışa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen katıldı.

        Çiçekli, jandarma teşkilatının güvenliği sağlamak için özveriyle çalıştığını söyledi.

        İl genelinde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmaya devam edileceğini aktaran Çiçekli,"Kentimizde huzur ve güvenliğin temini için gayret içerisindeyiz. Verdiğimiz bu mücadelenin üst düzeyde sürdürülebilmesi için bu ekipman, araç gereç, ve tesis gibi imkanlar çok önemli. Karakol binası ve lojmanın yapımını üstlenen Selçuk Ecza Deposu'na ve Yönetim Kurulu Başkanları Mustafa Sonay Gürgen'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, karakol binası bahçesine fidan dikildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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