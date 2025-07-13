Karaman'da 5'inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Miraç Taşer (2), Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

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