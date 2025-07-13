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        Karaman'da 5'inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

        Karaman'da 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:06
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        Karaman'da 5'inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
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        Karaman'da 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Miraç Taşer (2), Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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