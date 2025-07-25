Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

        Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

        Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı’ndaki inşaatın dördüncü katında çalışan Adem İcat (58), dengesini kaybedip yaklaşık 12 metre yüksekten zemine düşüp ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İcat, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları yapıldı
        Karaman'da ANALİG Kaykay Türkiye Birinciliği Yarışları yapıldı
        Karaman'da nehre giren kişi boğuldu
        Karaman'da nehre giren kişi boğuldu
        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı
        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı
        Karaman'da eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı mezun oldu
        Karaman'da eğitimlerini tamamlayan 228 polis adayı mezun oldu
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste ayda ortalama 15 ton mantar üretiyor
        Devlet desteğiyle kurduğu tesiste ayda ortalama 15 ton mantar üretiyor
        Karaman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları düze...
        Karaman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Birinciliği yarışları düze...