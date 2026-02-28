Okuyunca çok etkilendiği Kutadgu Bilig eserini iki yıldır anlatıyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk büyük yazılı eseri ve siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği olan Kutadgu Bilig'in bilinirliğinin daha da artırılması için çalışıyor.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı da olan Uysal tarafından, Gazi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaklaşık iki yıldır "Kutadgu Bilig Okumaları" programı düzenleniyor.



Belirli aralıklarla bir araya gelen her yaştan ve kesimden katılımcı, Uysal öncülüğünde beyitler okuyarak, siyasetname türündeki eser üzerinde görüş alışverişi yapıyor.



- "Dil tarihimizde en temel, en başat eserlerden"



Prof. Dr. Uysal, AA muhabirine, Yusuf Has Hacip tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan eserin Türk dil tarihi açısından önemli bir kaynak görevi gördüğünü söyledi.



Türk tarihi ve İslam inancının birleştirilerek sunulduğu bir metinden bahsedildiğini anlatan Uysal, şunları kaydetti:



"Sadece dil açısından değil, tarih, kültür, edebiyat, sanat tarihi ve birçok bilim dalı açısından çok kıymetli bir eser. Eski Türkçe'nin özelliklerini sergiliyor, koruyor, aynı zamanda İslami terimleri ve kelimeleri bir araya getiriyor. Dil tarihimizde en temel, en başat eserlerden. Her kesimden insanın meslek, iş, yaş ayrımı yapmaksızın istifade edebileceği metinden bahsediyoruz. Herkes bu metinde kendisine dair bir şeyler bulabilir."



- "Metnin daha geniş kitleler tarafından bilinmesini arzu ediyoruz"



Uysal, Kutadgu Bilig'i okuduğu dönemde çok etkilendiğini, daha geniş kitlelerin istifade edebilmesi için okuma programı düzenlemeye karar verdiğini dile getirdi.



Kitaptaki bilgi ve Türkçe'nin tertemiz haliyle bugünlere ulaşmış olmasının kendisini çok etkilediğini vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:



"Belirli aralıklarla, herkesin katılabileceği ücretsiz programlar düzenliyoruz. Her derste 100–150 beyit arasında okuma yapıyoruz. Kutadgu Bilig'in orijinal metninden beyitler okuyarak Karahanlı Türkçesi ile bugünü bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Yer yer kültürel, tarihi ve dille ilgili açıklamalar da yapıyoruz. Kutadgu Bilig 6 bin 645 beyitten oluşuyor. Şu ana kadar 1950 beyit okuduk ve 17 program gerçekleştirdik. Farklı yaş ve kesimlerden insanlarımız programa katılıyor. Böyle bir etkinliğin yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bizi kendimizle, tarihimizle, kültürümüzle, zengin bir mirasla buluşturan bu metinlerle buluşmakta fayda var diye düşünüyorum. Metnin daha geniş kitleler tarafından bilinmesini arzu ediyoruz."



Programa katılan Burhanettin Saygılı da etkinliğe düzenli katılım sağladığını söyledi.



Etkinliğin çok güzel ve faydalı geçtiğini belirten Saygılı, "Zamanda yolculuk gibi oluyor. Atalarımızın konuşmalarını, dillerini, fikirlerini yeniden görmek ve sağlam kökler üzerinde bulunduğumuzu idrak etmek mutluluk veriyor." dedi.



Etkinliğe katılan Enes Şahinbaş ise Kutadgu Bilig'in çok kıymetli bir eser olduğuna dikkati çekerek, kişisel gelişim ve birikimlerini yükseltmek isteyen herkesi programa katılmaya davet etti.

