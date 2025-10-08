Habertürk
Habertürk
        Karaman Haberleri

        Karaman'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:32 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:55
        Karaman'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yürüdü.

        Yürüyüşün ardından meydanda kurulan alanlarda çeşitli spor yarışmaları yapıldı.

        Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

