Karaman'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı

Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yürüdü.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6-11 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.