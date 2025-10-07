Karaman'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

KMÜ İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, KMÜ Merkez Kütüphanesi önünde başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak KMÜ Çarşı alanı önüne kadar yürüdü.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmayan herkese teşekkür etti.

Gazze'de çocukların açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölüme terk edilerek insanlık suçu işlendiğini belirten Gavgalı, şunları kaydetti:

"Bir tarafta ileri teknolojiye sahip bir ordu, diğer tarafta savunmasız siviller, çocuklar ve kadınlar. Bu bir çatışma değil, soykırımdır. 7 Ekim bahanesiyle yürütülen bir tehcir ve toplu yok etme politikasıdır. İsrail yönetimi, yalnızca Filistin halkının değil, insanlığın ortak değerlerine de saldırmaktadır. Uluslararası toplum artık bu kural tanımazlığa ve bu devlet terörüne 'dur' demek zorundadır. Üniversite olarak bu çağrıyı sürdürmeye devam edeceğiz. Gazze'deki kardeşlerimize sabır, güç ve metanet diliyorum."