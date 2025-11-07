Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da üniversite öğrencileri lösemili çocukları ziyaret etti

        Karaman'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:15
        Karaman'da üniversite öğrencileri lösemili çocukları ziyaret etti
        Karaman'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Piri Reis Erkek Yurdu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki lösemili çocukları ziyaret etti.

        Etkinlikte, çocuklar ve aileleriyle sohbet eden gençler, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, öğrencilerin toplumsal duyarlılığının kendilerini gururlandırdığını, bu tür etkinliklerin gençlerin vicdanlı, paylaşımcı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

