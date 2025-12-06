Karaman'da Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında program düzenlendi

Karaman'da Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla program yapıldı.

1. İstasyon Caddesi'nde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi ziyaret edildi.

Ardından sema gösterisi yapıldı, dua edildi.

Hatuniye Medresesi'nde devam eden programda, tasavvuf musikisi ve şiir dinletisi sunuldu.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinin Karaman'da başladığını söyledi.

Programın başlangıcının Karaman'dan yapılmasının kent için önemli olduğunu belirten Çiçekli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.