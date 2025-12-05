Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu

        Karaman'da bir evin bodrumunda gıda güvenliğini tehdit eden 2 bin 424 kilogram peynir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da bir evin bodrumunda gıda güvenliğini tehdit eden 2 bin 424 kilogram peynir ele geçirildi.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez ilçedeki bir evin bodrumunda uygunsuz koşullarda süt ürünleri depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, adreste 2 bin 424 kilogram peynir ve 60 kilogram tereyağ ele geçirdi.

        Kontrolde, ürünlerin 567 kilogramlık kısmının son tüketim tarihinin geçtiği, kalanın ise etiketsiz ve izlenebilirliği olmayan ürünlerden oluştuğu tespit edildi.

        Sağlıksız ürünlere el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?

        Benzer Haberler

        Servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Karaman'da son kullanma tarihi geçen peynir ve tereyağlarına el konuldu
        Karaman'da son kullanma tarihi geçen peynir ve tereyağlarına el konuldu
        Karaman'dan Gazze'ye 6 yardım tırı dualarla uğurlandı
        Karaman'dan Gazze'ye 6 yardım tırı dualarla uğurlandı
        Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi
        Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi
        KMÜ'de medya semineri düzenlendi
        KMÜ'de medya semineri düzenlendi
        Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde protokol voleybol oynadı
        Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde protokol voleybol oynadı