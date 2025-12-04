Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi

Etkinlikte, özel eğitim okulları, rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinden özel öğrenci ve bireyler, mehteran takımı, müzik, tiyatro, zeybek gösterisi sergiledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temasıyla düzenlenen program İstiklal Marşı okunması ve görme engelli Müezzin Kayra Aydemir'in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

