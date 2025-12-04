Karaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi
Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" temasıyla düzenlenen program İstiklal Marşı okunması ve görme engelli Müezzin Kayra Aydemir'in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Etkinlikte, özel eğitim okulları, rehabilitasyon ve eğitim merkezlerinden özel öğrenci ve bireyler, mehteran takımı, müzik, tiyatro, zeybek gösterisi sergiledi.
Program, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
