        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        KMÜ'de medya semineri düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Eğitimciler Topluluğu tarafından 'Eğitici Bir Aktör Olarak Medya' konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:51
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Eğitimciler Topluluğu tarafından 'Eğitici Bir Aktör Olarak Medya' konulu seminer düzenlendi.

        KMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Can, fakültenin konferans salonundaki seminerde, eğitim ve öğretim kavramlarının birbirinden ayrılan yönlerini felsefi, pedagojik ve işlevsel açıdan değerlendirdi.

        Eğitim sürecinin insanların değer, karakter ve yaşam deneyimlerini şekillendirdiğini belirten Can, medyanın hem toplumsal hem de bireysel yaşamı etkileme gücü olduğuna dikkati çekerek, "Medya, günlük yaşamımızdaki doğru-yanlış algısından tüketim alışkanlıklarına, marka merakından başarı ve mutluluk tanımlarına kadar birçok unsuru yeniden üreterek bireyleri farkında olmadan yönlendiriyor. Bu süreci bireylerin bilinçaltına hitap eden güçlü bir eğitim modeli olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca kitle iletişim alanında yapılan çalışmalar, medyanın egemen ideolojiyi yeniden üretin, kitleleri standartlaştıran ve eleştirel düşünmeyi zayıflatan yapısal etkileri olduğunu göstermektedir."

        Seminer, Genç Eğitimciler Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Kasım Karataş'ın Can'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

