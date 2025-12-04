KMÜ'de medya semineri düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Eğitimciler Topluluğu tarafından 'Eğitici Bir Aktör Olarak Medya' konulu seminer düzenlendi.

KMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Can, fakültenin konferans salonundaki seminerde, eğitim ve öğretim kavramlarının birbirinden ayrılan yönlerini felsefi, pedagojik ve işlevsel açıdan değerlendirdi.

Eğitim sürecinin insanların değer, karakter ve yaşam deneyimlerini şekillendirdiğini belirten Can, medyanın hem toplumsal hem de bireysel yaşamı etkileme gücü olduğuna dikkati çekerek, "Medya, günlük yaşamımızdaki doğru-yanlış algısından tüketim alışkanlıklarına, marka merakından başarı ve mutluluk tanımlarına kadar birçok unsuru yeniden üreterek bireyleri farkında olmadan yönlendiriyor. Bu süreci bireylerin bilinçaltına hitap eden güçlü bir eğitim modeli olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca kitle iletişim alanında yapılan çalışmalar, medyanın egemen ideolojiyi yeniden üretin, kitleleri standartlaştıran ve eleştirel düşünmeyi zayıflatan yapısal etkileri olduğunu göstermektedir."