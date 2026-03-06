Karaman'da adliye personeli iftarda buluştu

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi. Bir otelin balo salonundaki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Program, ilahi dinletisi sunulması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. İftara, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, hakim ve savcılar ile Karaman Adliyesi personeli katıldı.

