        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da adliye personeli iftarda buluştu

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi.


        Bir otelin balo salonundaki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Program, ilahi dinletisi sunulması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

        İftara, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, hakim ve savcılar ile Karaman Adliyesi personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

