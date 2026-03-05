Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        TÜGVA Karaman Temsilciliğince iftar programı düzenlendi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman Temsilciliğince "Büyük Aile İftarı" programı düzenlendi.

        Giriş: 05.03.2026 - 21:45
        TÜGVA Karaman Temsilciliğince iftar programı düzenlendi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman Temsilciliğince "Büyük Aile İftarı" programı düzenlendi.

        Bir kafede gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, burada yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatlarından olduğunu söyledi.

        Karaman TÜGVA teşkilatına çalışmalarında başarılar dileyen Aslan, düzenlenen iftar programı için teşekkür etti.

        TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Abdulkadir Göregen de insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla çalıştıklarını, gençler için durmadan gayret edeceklerini kaydetti.

        İftara, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Anıl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

