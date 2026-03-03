Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karaman'da başladı

        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, 55 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 343 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:53
        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karaman'da başladı

        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları, 55 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 343 sporcunun katılımıyla başladı.

        Merkez Spor Salonu'ndaki organizasyon kapsamında açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Karaman'da spor şöleni yaşandığını aktaran Karadeniz, "Sadece bir müsabaka için değil, azmin, disiplinin ve centilmenliğin en güzel örneklerini sergilemek üzere bir araya geldiniz. Sizler, Türkiye'deki yüzlerce okulun gururu olarak buradasınız. Hepinize sakatlıkların yaşanmadığı, başarılı bir müsabaka diliyorum." dedi.

        Etkinlik, yarın düzenlenecek müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

