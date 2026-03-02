Karaman'da 1931 yaşındaki anıt ağaç asırlara meydan okuyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'ın merkeze bağlı Akçaalan köyünde bulunan 1931 yaşındaki anıt ağaç, asırlar geçmesine rağmen ayakta duruyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünce 2022'de Akçaalan köyünde yapılan çalışmada 7 ağaç, anıt ağaç olarak tescillendi.



O dönem 1927 yaşında olduğu tespit edilen "Juniperus excelsa" türündeki boylu ardıç, 11 metre çevre genişliği ve 13 metre yüksekliğiyle dikkati çekiyor.



- "Türkiye'nin belki de yaş açısından ilk 10'unda diyebiliriz"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Mesut Gün, AA muhabirine, kentte farklı türlerde 32 anıt ağaç bulunduğunu söyledi.



Anıt ağaçların her birinin farklı özellikleri olduğunu anlatan Gün, şunları kaydetti:



"Anıt ağaçlar, boyutsal, kültürel ve görsel açıdan 3 farklı türe ayrılıyor. Yani boyutsal olarak kendi türünün üstün özelliklerine sahip olacak. Kültürel olarak o bölgede değer verilen bir ağaç olacak. Görsel açıdan kendi türünün farklı bir görselini sunacak. Akçaalan'daki ağacımız, boyutsal olarak kendi türünün en üst özelliklerine sahip. Karaman'ın en yaşlı anıt ağacı. 2026 itibarıyla 1931 yaşında. Türkiye'nin belki de yaş açısından ilk 10'unda diyebiliriz."



- "Akçaalan'da böyle bir ağacın olması bize gurur veriyor"



Köy muhtarı Salih Arslan ise Akçaalan'ın ardıç ve meşelerle çevrili bir dağ köyü olduğunu dile getirdi.



Anıt ağaçların görüntüleriyle kendilerini belli ettiğini vurgulayan Arslan, "Geçmişte çevrede gezinirken bu ağaç dikkatimizi çekti. Ağacın tarihini öğrenip, tescil ettirmeye karar verdik. Bazen ağacın resimlerini paylaşıyoruz. Hem Karaman hem de şehir dışından gelenler oluyor. Akçaalan'da böyle bir ağacın olması bize gurur veriyor. Vatandaşları köyümüzü gezmeye davet diyoruz." dedi.





Arslan, ağacın zarar görmemesi için sürekli kontrol ettiklerini belirtti.

