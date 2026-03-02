Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 59 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat-1 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 114 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 59 kişiyi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 8 kesici-delici alet, 32 kök kenevir, 4 bin 578 sentetik ecza hap, 162 paket kaçak sigara, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

