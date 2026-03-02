Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 59 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:12
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 59 kişi gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Şubat-1 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 114 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 59 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 8 kesici-delici alet, 32 kök kenevir, 4 bin 578 sentetik ecza hap, 162 paket kaçak sigara, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

