        Karaman Valiliğinden İstiklal Marşı'nın iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin açıklama

        Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Karaman Valiliğinden İstiklal Marşı'nın iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin açıklama

        Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu

        Benzer Haberler

        TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 - Batman Petrolspor: 6
        TFF 2. Lig: Karaman FK: 0 - Batman Petrolspor: 6
        Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı
        Mersin'de minibüsün şarampole devrildiği kazada ölen 3 kişi Karaman'da defn...
        Mersin'de minibüsün şarampole devrildiği kazada ölen 3 kişi Karaman'da defn...
        Minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurla...
        Minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi son yolculuklarına uğurla...
        Karaman'da kaçak alkol ele geçirildi Aranan 36 kişiden 6'si tutuklandı
        Karaman'da kaçak alkol ele geçirildi Aranan 36 kişiden 6'si tutuklandı
        Özel gereksinimli öğrencilerin anneleri okuldaki dikiş kursunda üreterek va...
        Özel gereksinimli öğrencilerin anneleri okuldaki dikiş kursunda üreterek va...