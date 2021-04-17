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Ermenek'te 6 evde yangın

DHA

Ermenek'te 6 evde yangın


Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Eskice köyünde, 6 evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin de katıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Eskice köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki diğer 5 eve de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerle birlikte yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında evlerden birinde oturan ailenin tahliye edildiği diğer evlerde de kimsenin bulunmadığı belirtildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2021-04-17 21:44:36

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