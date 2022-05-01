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Türkiye’nin en büyük elma üreticisi Hindistan’a açılıyor Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ: “Türkiye’nin en büyük elma bahçelerinin sahibiyiz” “Hindistan’a buradan daha büyük bahçe kuruyoruz”

İHA

Türkiye’nin en büyük elma üreticisi Hindistan’a açılıyor Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ: “Türkiye’nin en büyük elma bahçelerinin sahibiyiz” “Hindistan’a buradan daha büyük bahçe kuruyoruz”

Türkiye’nin en büyük elma üreticisi olan şirket Hindistan’a açılıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ, Uzak Doğu ülkeleri, Afrika, Hindistan, Rusya ve Dubai'ye yüzde 5560 civarında bir ihracatları olduğunu ve Hindistan’a büyük bir bahçe kuracaklarını söyledi.
Karaman’ın Akçaşehir beldesinde 6 bin dekar alana kurulu olan Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük tek parça elma bahçesine İtalya'dan getirilen 73 bin adet Schinico Red Gala cinsi elma fidanı Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram’ın katıldığı törenle dikildi. Yılda 30 bin tonun üzerinde elma üretiminin gerçekleştiği bahçede son dikilen fidanlarla birlikte ağaç sayısı 1 milyon 750 binden 1 milyon 824 bine ulaştı. Ziraat mühendisleriyle birlikte 500’e yakın işçinin çalıştığı bahçede 100 traktörle hasat yapılıyor. Fidan dikiminin ardından Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ, Vali Işık ve beraberindekilere çiçek açan elma bahçesini gezdirerek bilgiler verdi.

“Türkiye’nin en büyük elma bahçelerinin sahibiyiz”
Seyda Ertuğ, şirket olarak Türkiye’nin en büyük elma bahçelerinin sahibi olduklarını belirterek, "Toplam 8 bin 500 dekar yerimiz var ve bunun bin 500 dekarı Tekirdağ Çorlu’da. Toplam büyüklüğümüz bu yeni yatırımları yapmadan önce 2 milyon 300 bin ağaçtı. Bu sene diktiklerimizle beraber 2 milyon 400 bin civarında bir ağacımız olacak. Aynı zamanda şirketimiz birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. Bu ülkeler ise Uzak Doğu, Afrika, Hindistan, Rusya ve Dubai, buralara yaklaşık yüzde 5560 civarında bir ihracatımız var” diye konuştu.

“Hindistan’a buradan daha büyük bahçe kuruyoruz”
Ertuğ, yeni bir ortaklık yaptıklarından bahsederek, “Hintlilerle bir anlaşma yaptık. Amacımız da şirketimizin büyüklüğü kadar Hindistan’a üretim yapmak. Orada da hedef olarak 50 bin ton diye belirledik. Şu anda elma üretimimiz geçen sene itibarıyla 30 bin tonları geçti. Yaptığımız yatırımlar büyümekte. Üç sene içerisinde üretimimiz 55 bin tona ulaşacak. Hindistan’da da aynı büyüklüğe ulaşacağız. Orası bizim için bir numaralı market, iyi olacağını düşünüyoruz. Bugün İtalya’dan Schinico Red Gala cins yeni bir elma fidanı getirdik. Türkiye’ye daha önce bu fidan yoktu. Bu gala cinslerine göre daha büyük taneli ve daha verimli bir cinstir. Dolayısıyla bunun özellikle ihracatta önümüzü daha fazla açacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 73 bin 900 tane şu anda bahçemize dikiyoruz. Firmamız sürekli yeni çıkan bu cinsleri takip ediyor, getirmeye çalışıyor” dedi.

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