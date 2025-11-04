Karaman - Silifke kaç kilometre? Karaman - Silifke arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Karaman - Silifke arası, hem özel araçla seyahat edenler hem de otobüs kullanmak isteyenler için farklı alternatifler sunar. Yolun büyük kısmı dağlık ve virajlı olmasına rağmen, son yıllarda yapılan bölünmüş yol çalışmaları sayesinde ulaşım süresi oldukça kısalmıştır. Özellikle yaz aylarında Silifke’nin sahil bölgelerine olan yoğun ilgi nedeniyle bu rota daha da hareketlenir. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bu yol üzerinde birçok mola noktası, yayla köyleri ve seyir terasları bulunur. Karaman - Silifke ne kadar sürede gidilir? sorusuyla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında…

KARAMAN - SİLİFKE KAÇ KİLOMETRE?

Karaman - Silifke arası mesafe yaklaşık 160 kilometredir. Bu mesafe, tercih edilen güzergaha göre birkaç kilometre farklılık gösterebilir. En yaygın kullanılan rota, Karaman merkezden çıkıp Mut ilçesi üzerinden Silifke’ye ulaşan yoldur. Bu güzergah, D715 karayolu üzerinden ilerler ve genellikle en kısa ve en rahat seçenek olarak tercih edilir. Alternatif olarak Ermenek üzerinden de Silifke’ye ulaşmak mümkündür; ancak bu rota hem daha uzun hem de dağlık bölgelerden geçtiği için yolculuk süresi uzar.

Karaman’dan yola çıkan sürücüler, Mut ilçesine ulaşana kadar yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafe kat eder. Mut’tan sonra Silifke yönüne devam edildiğinde ise 60 kilometrelik bir sürüşle Akdeniz kıyılarına varılır. Böylece toplamda 160 kilometrelik bir yolculuk tamamlanmış olur. Bu rota, hem doğanın içinde keyifli bir sürüş hem de kısa sürede denize ulaşma imkanı sunar. KARAMAN - SİLİFKE KAÇ KM VE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Karaman - Silifke kaç km sorusunun cevabı kadar, yolculuğun ne kadar sürede tamamlandığı da merak edilir. Özel araçla ortalama hızda seyahat edildiğinde Karaman - Silifke arası yaklaşık 2 saat 30 dakikada gidilir. Trafik durumu, yol çalışmaları ve hava koşulları bu süreyi etkileyebilir. Yaz aylarında turizm hareketliliği nedeniyle Silifke girişinde kısa süreli yoğunluklar yaşanabilir. Otobüsle seyahat edenler için bu süre 3 saate kadar çıkabilir. Karaman Otogarı’ndan Silifke Otogarı’na her gün düzenli otobüs seferleri bulunur. Firmalar genellikle sabah ve akşam saatlerinde sefer düzenler, bu da yolculara günün farklı saatlerinde alternatifler sunar. Ayrıca, Mut ilçesi üzerinden geçen araçlar sayesinde aktarmalı seyahat seçenekleri de mümkündür.

Yolculuk süresinin kısa olmasının yanı sıra, güzergah üzerindeki doğal güzellikler de dikkat çeker. Özellikle Mut ile Silifke arasındaki dağ geçitleri, Göksu Nehri manzarası ve ormanlık alanlar sürücülere görsel bir şölen sunar. Bu nedenle yolculuk süresi kadar, yolun kendisi de birçok kişi için unutulmaz bir deneyim olur. KARAMAN - SİLİFKE MESAFE NE KADAR VE YOL DURUMU NASIL? Karaman - Silifke mesafe ne kadar sorusuna yanıt verirken, yolun durumu da önemlidir. D715 karayolu üzerinde yapılan son iyileştirmeler sayesinde yol büyük oranda bölünmüş hale gelmiştir. Bu da hem sürüş güvenliğini hem de konforu artırır. Özellikle Mut çevresinde yapılan tünel ve viyadük çalışmaları, zorlu dağ yollarını daha kolay hale getirmiştir. Kış aylarında Karaman’dan çıkışta hava soğuk olabilir, ancak Silifke’ye yaklaştıkça sıcaklık artar. Bu nedenle mevsimsel şartlara göre hazırlıklı olmakta fayda vardır. Yol boyunca yakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve küçük kasaba merkezleri bulunur. Özellikle Sertavul Geçidi civarında kısa bir mola verip manzarayı izlemek, sürücüler için keyifli bir alternatif olur.