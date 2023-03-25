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‘Karanlık Gece’ 28 Nisan’da vizyonda

Özcan Alper’in ödüllü son filmi ‘Karanlık Gece’, 28 Nisan’da Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Son olarak 27. Türkiye Almanya Film Festivali’nden En İyi Erkek Oyuncu (Berkay Ateş) ve Seyirci Ödülü alan filmin vizyon afişi paylaşıldı.

‘Karanlık Gece’ 28 Nisan’da vizyonda
HABERTURK.COM


59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yapan Özcan Alper'in son filmi Karanlık Gece’, Antalya’da En İyi Film ve En İyi Senaryo Ödülleri’ni kazanmıştı. Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi olan ve senaryosunu Murat Uyurkulak’la yazdığı film, İshak’ın nasıl toplu bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu'da küçük bir köyde vicdanıyla nasıl başa çıktığını ve kollektif sessizliğin şiddetiyle nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

Suç ve gerilim filmi olan ‘Karanlık Gece’nin başrollerini ise Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz ve Sibel Kekilli paylaşıyor. Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı filmin görüntü yönetmenliğini Y. Roy Imer üstleniyor.

Nar Film, BKM ve Baykuş Yapım’ın yapımcısı olduğu Karanlık Gece’ Bir Film dağıtımıyla 28 Nisan’da vizyona girecek

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