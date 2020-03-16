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Karantina firarileri dikkat! Hapis cezası var

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle karantina uygulaması giderek, yaygınlaşıyor. Bazı kişilerin karantina koşullarını ihlal etme girişiminde bulunduğuna dair görüntüler kamuoyuna yansıdı. Peki bu girişimde bulunanlar için bir ceza yaptırımı öngörülüyor mu? Fevzi Çakır'ın haberi...

karantina firar

Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesinde karantina uygulamasını ihmal edenler için önemli bir hüküm yer alıyor. “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı madde karantina tedbirlerine uymayanların 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

Maddede, “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerine yer veriliyor.

FİRAR GİRİŞİMLERİ ÖNLENMİŞTİ

Ankara Gölbaşı'nda öğrenci yurtlarında karantina altına alınan umrecilerden ikisinin firar girişimi polis tarafından engellenmişti. Düzce'de de karantina altına alınmak istenen 5 yaşındaki kızını kaçıran bir baba, polis tarafından yakalanmıştı.

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