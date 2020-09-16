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HaberlerGündem3. SayfaKarantinayı delen şahsı HES kodu yakalattı!
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Bilet almaya giden Covid temaslı kişiyi HES kodu yakalattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. İlçede, koronavirüs (Covid-19) hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken şahıs, otogara bilet almaya giderken HES kodu ile tespit edilerek yeniden karantinaya alındı

koronavirüs
İHA

Çerkezköy ilçesinde Covid-19 hasta temaslı olan ve karantinada olması gereken M.D., Çerkezköy Otogarı’na bilet almaya gitti.

İHA'nın haberine göre, HES kodu zorunluluğu olması sebebiyle vatandaştan kod isteyen firma yetkilileri, vatandaşın Covid-19 temaslı olduğunu belirledi.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verilirken, M.D. isimli vatandaş kısa sürede sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı. Şahıs, karantina süresini geçirmek üzere Çorlu'daki KYK Yurdu'na götürüldü.

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