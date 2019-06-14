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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karar duruşmasına çıktı! 19 kez bıçaklayıp öldürmüştü!

İHA

Bursa'da cezaevinden izinli çıkarak karısı Çiğdem Alparslan'ı (35) öldüren sanık Mehmet Hanifi Alparslan (36),ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cinayeti, cezaevinden izinli çıktığında işleyen katil zanlısı için Adli Tıp Kurumu'ndan verilen sağlık raporu "akıllı" çıktı

kadın cinayeti

Bursa'da geçen yıl mayıs ayında meydana gelen olayda, 2013 yılında Gemlik'te simitçi cinayetinin faili olan Mehmet Hanifi Alparslan (36),cezaevinden izinli olarak çıkıp, eşi Çiğdem Alparslan'ı (35) 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Alparslan tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Mehmet Hanifi Alparslan, son kez hakim karşısına çıktı.

"EVE BARIŞMAK İÇİN GİTMEDİM"

İHA'daki habere göre Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Son sözleri sorulan Alparslan, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Eşimi ben öldürdüm, kabul ediyorum. Eşim ile biz küs değildik. Uzaklaştırma cezamın bitmesine iki gün vardı. Onlar beni eve çağırdı. Ben oraya barışmak için gitmedim" dedi.

KATİL ZANLISI AKILLI ÇIKTI

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor da duruşmada okundu. Rapora göre, sanık Alparslan akıllı çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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