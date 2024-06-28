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        Haberler Gündem Güncel Karaya oturan kuru yük gemisi için harekete geçildi | Son dakika haberleri

        Karaya oturan kuru yük gemisi için harekete geçildi

        Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:35 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:38
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        Karaya oturan kuru yük gemisi için harekete geçildi
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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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