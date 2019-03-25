Kardeş Çocukları son bölümü izleyicisi ile buluştu. Kardeş Çocukları son bölümde yine izleyiciyi ekrana kilitleyen sahneler yer aldı. Kabus dolu günlerin başladığı Kardeş Çocukları dizisinde Ümran ile Cemal yüzyüze geliyor. İşte, Kardeş Çocukları 10. yeni bölüm fragmanı...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 10. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

KARDEŞ ÇOCUKLARI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Cemal’in yaşadığını gözleriyle gören ve Umay’la akıl almaz iş birliklerini öğrenen Ümran’ın her ikisiyle de yüzleşmesi çok ağır olur. Ümran, gerçekler ve yalanlar arasında büyük bir seçim yapmak zorundayken, Umay’ın kendi geleceğini Ümran’ın eline bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Reşat, Yıldırım ve Umay arasındaki geçmişin peşindeyken, Umay’ın gelecek planları Reşat için de sürpriz olur. Umay ve Ümran arasında ipler hiç olmadığı kadar gerilirken, Hayat ve Hayal arasında ise bütün şiddetiyle Volkan krizi patlar. Kızlar arasında yaşananlar, hem Karaylar'ı hem de Sanerler'i etkiler. Rezzan ve Hayat’ın karşı karşıya gelmesiyle Umay için eski defterler açılır. Cemal’in, Ümran’ı Yıldırım’dan kıskanmaya başlaması tehlikeli bir hal alır ve Yıldırım tehlikeye yürüdüğünden habersiz Ümran’ın sırlarını çözmeye başlar.