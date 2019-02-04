Kardeş Çocukları 2. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Hemen ardından Kardeş Çocukları 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklinde soruları seyircisi tarafından araştırılmaya başladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin beğenisini kazanmayı başaran Kardeş Çocukları dizisinin son bölümünde, Hayat, teyzesi Umay Karay'ın olduğunu öğreniyor ve onlarda kalıyor. Ümran ise kızı Hayat'ın kız kardeşinde olduğunu öğrenince çılgına dönüyor ve onu oradan almak için isyan başlatıyor. Umay ise, yıllar sonra Hayat'ı yeğeni olarak evinde ağırlaması büyük bir şaşkınlığa yol açıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kardeş Çocukları 3. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM OLDU?

Hayat, teyzesinin Umay Karay olduğu gerçeğiyle yüzleşirken, Ümran'ın en kötü kabusu gerçek olmuştur. Ümran, büyük bir isyanla uç ve tehlikeli yerlere sürüklenir. Yıllar önce terk ettiği kızını, yeğeni olarak evinde ağırlamak Umay içinde hiç kolay olmaz. Hayat'ın teyze evindeki ilk gecesi, yaşadığı travmaların gölgesinde olaylı geçer. Hayal'in sıcaklığı ile kızlar arasında hızlı bir bağ kurulurken, Volkan'ın şeytan tüyü Hayat'ı da yalamaya başlar. Kafasında onlarca cevapsız soruyla, annesine kavuşmak için gün sayarken, bir yandan teyzesinin buzlarını kırmaya çalışan Hayat'ın yolu bir anda Yıldırım'a çıkar. Yıldırım'ın, Karay ailesiyle olan sürpriz bağı, onu adım adım hayatının en büyük gerçeğine yaklaştırmaktadır. Karay'lar Volkan'ın gizemli misafiri için hazırlık yaparken, Ümran'ın hamlesi Umay'ı hazırlıksız yakalar. Öte yandan, dilinin ucundaki sırla yıllarca Ümran'ı yönetmiş olan Cemal, bu kez Umay'ı avlamak üzeredir.