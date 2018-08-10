13 yaşındaki kardeşini kazayla öldürdü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Ağılda dedesine ait av tüfeğiyle oynayan Metehan K., kazara tetiğe dokundu. DHA'nın haberine göre, ateş alan silahtan çıkan saçmalar, annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşi Efecan Yalçın'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yalçın, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Metehan K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Çocukların annesinin 3 evlilik yaptığı, ilk evliliğinden Metehan K.'nın, ikinci evliliğinden Yalçın'ın dünyaya geldiği, son evliliğinden ise bir kızının bulunduğu öğrenildi. Metehan K.'nın dedesinin yanında kaldığı, ilçe merkezinde oturan Efecan Yalçın'ın da yaz tatili nedeniyle dedesinin yanına tatile geldiği belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Metehan K., sevk edildiği adliyede 'Konut dışına çıkmama tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı' konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Metehan K.'nın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, ağıla son günlerde tilki girdiğini, önlem amaçlı silahı eline aldığını, silahın kazayla ateşlenmesi sonucu üvey kardeşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

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