Kardeşiyle barışacaktı! Yengesini öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Hatay'ın Payas ilçesinde olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. H.K. (45), iddiaya göre husumetli olduğu kardeşini ve yakınlarını iş yerine davet etti.

KARDEŞİYLE TARTIŞMAYA BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre H.K., iş yerine gelen kardeşiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada kardeşiyle gelen yengesi İnci Bağış Karakuş da H.K.'ya tepki gösterdi.

YENGESİNİ TABANCAYLA VURDU Yaşanan gerginlik sırasında Karakuş, kayınbiraderi H.K. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİYİ REHİN ALDI Polislerin geldiğini fark eden H.K., 2 yakınını tabanca ile rehin aldı. H.K., polise teslim olmayınca özel harekat ekibinden destek istendi.

REHİNELER OPERASYONLA KURTARILDI Özel harekat polislerinin operasyonu ile 2 rehine kurtarılırken, H.K. ise tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından iş yerine gelen sağlık ekibi, 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.