Kardeşlerin tartışması kanlı bitti 0:00 / 0:00

AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Albayrak Mahallesi'nde Murat Çakmakçı (33) ile kardeşi Yunus Çakmakçı (25) arasında evlerinin tadilatıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Çakmakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Murat Çakmakçı'yı yakalayarak emniyete götürdü.