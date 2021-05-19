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Manisa'da kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Kardeşini av tüfeğiyle vurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerinin tadilatı nedeniyle tartıştığı ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan Yunus Çakmakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kardeşlerin tartışması kanlı bitti
Kardeşlerin tartışması kanlı bitti
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AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Albayrak Mahallesi'nde Murat Çakmakçı (33) ile kardeşi Yunus Çakmakçı (25) arasında evlerinin tadilatıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yunus Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus Çakmakçı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Murat Çakmakçı'yı yakalayarak emniyete götürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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