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        Kargo bomontiada'da

        Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 19 Temmuz Cumartesi akşamı 30 yıllık geçmişiyle müzikseverlerin kalbindeki özel yerini koruyan, Türk rock müziğinin efsane grubu Kargo'yu ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:14
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        Yapı Kredi bomontiada, “World Akustik” konser serisi kapsamında, 19 Temmuz Cumartesi akşamı saat 21.00’de, yıllar sonra sahnede yeniden bir araya gelen Kargo grubunu hayranları ile buluşturacak.

        1992 yılında Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli tarafından kurulan Kargo, “Sil Baştan”ı yayımladıktan sonra vokalde Koray Candemir, tuşlu çalgılarda Serkan Çeliköz ve davulda Burak Karataş'tan oluşan kadrosuyla, doksanların sonunda ana akımda yükselen alternatif Türkçe rock dalgasının ilk örnekleri olmayı başardı. Türkiye müzik tarihinin klasikleşmiş şarkılarını yorumladıkları 2005 çıkışlı “Yıldızların Altında’’ albümü, grubun çok daha geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağladı. 30 yıllık geçmişiyle, müzikseverlerin kalbindeki özel yerini koruyan Kargo, 1 Mart 2024’te yayınlanan “Yarına Kalan Şarkılar” adlı saygı albümünü taçlandırmak için verdikleri özel konserlerde hayranları ile buluşmaya devam ediyor.

        Yapı Kredi bomontiada “World Akustik” konser serisinin biletleri Biletix'te satışa çıktı.

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        #Yapı Kredi bomontiada
        #kargo
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