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Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Leman Dergisi'nde çizdiği Erdener Abi tiplemesiyle tanınan usta karikatürist Kaan Ertem 53 yaşında hayatını kaybetti

Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Mehmet Çağçağ, Suat Özkan, Ahmet Yılmaz, Kemal Aratan, Metin Üstündağ gibi usta çizerlerle birlikte 1990'lı yıllardan bugüne mizah dergisi Leman'ın usta çizerleri arasında adını yazdıran karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti...
Özellikle Erdener Abi ve Öğreten Adam ve Oğlu tiplemeleriyle tanınan 53 yaşındaki Ertem'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

1990'ların başında efsanevi rock grubu Moğollar'ın yeniden bir araya gelmesi için düzenlediği imza kampanyasıyla da tanınan Kaan Ertem'in ölümünü Leman dergisi Twitter'da yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cahit Berkay, 1994'te &ccedil;ıkardıkları yeniden d&ouml;n&uuml;ş alb&uuml;m&uuml; 'Moğollar 94'te Kaan Ertem'e yeniden bir araya gelmeleri i&ccedil;in &ccedil;alışmalarından dolayı teşekk&uuml;r etmişti.
Cahit Berkay, 1994'te çıkardıkları yeniden dönüş albümü 'Moğollar 94'te Kaan Ertem'e yeniden bir araya gelmeleri için çalışmalarından dolayı teşekkür etmişti.

"Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağ olsun. Yarın 14.00’te Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek."

KAAN ERTEM KİMDİR?

Kaan Ertem, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren elinden kalem düşürmemesinin karşılığını 1983'de ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar Gazetesi'nde yayınlanan ilk karikatürüyle aldı. Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversite'deki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrılarak eğitimine nokta koydu. Ertem, çizdiği karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi.

Yarattığı pek çok karakter ve başlıkta toplumun hemen her kesimden insan tipleri yer aldı. 1992 yılında Limon'da hazırlamaya başladığı Öğreten Adam ve Oğlu, kendi tecrübelerine dayanarak hayatın detaylarını oğluna ısrarla öğretmeye çalışan bir baba ve onu pek umursamayan oğlu karakterize edildi.

1994'den itibaren çizdiği Erkut Abi ve ilk kez 1996 yılında yayına giren Zıçan Adam tiplerinde ise, yapılan bireysel ve toplumsal hataları cezalandırma içgüdüsü öne çıkartıldı. Ertem'in bir diğer başarılı bant karakteri ise Leman'da uzun yıllardır çizdiği Erdener Abi oldu.

Marjinal bir karakterizasyonla sunduğu bu karakterini yanı sıra, L-Manyak dergisi için yarattığı Ezik Şarkıcı Altuğ adlı birer sayfalık maceralar yaşayan bir| başkası izledi. Ayrıca Ocak 1996 tarihli ilk sayısından itibaren yaklaşık bir yıl boyunca L-Manyak dergisinde 2001 Feza Fatihleri başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilimkurgu çizgi roman hazırladı. Çizerin yayınlanmış üç karikatür albümü bulunuyor: 1995'de Dengeli Beslenme, 1997'de Öğreten Adam ve Oğlu ile 2001'de basılan Erdener Abi.

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