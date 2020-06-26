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Karın ağrısı neden olur? Nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Karında meydana gelen ağrılar birçok organda yaşanan problemlerden dolayı oluşabilmektedir. Peki karın ağrısının nedenleri nelerdir? Karın ağrısı nasıl tedavi edilir?

Karın ağrısı neden olur?

Akut karın ağrısı; 6 saat içerinde aniden başlayan karın ağrısı ile kendini gösteren hastalığa denilmektedir. İltihap nedeniyle oluşan karın ağrısında kişide mide bulantısı, iştahsızlık ve kusma meydana gelmektedir. Ani olarak başlayan karın ağrılarında mutlaka bir hekime başvurulmalı ve kontrol edilmelidir. Bir haftadan uzun süren karın ağrısı olan kişide akut karın ağrısı gözlenmez ve doktor tarafından mutlaka muayene edilmelidir.

Karında meydana gelen ağrılar birçok organda yaşanan problemlerden dolayı oluşabilmektedir. Mide ve bağırsakta bozukluklar, böbrekte oluşan taş ve kum, kadın ve erkek üreme organlarında oluşan iltihaplı durumlar, böbrek üstü bezlerindeki hastalıklar, adet sancıları, kan hastalıkları gibi durumlardır. Sadece karın boşluğunda meydana gelen durumlarda değil, akciğer iltihabı, kaburga kırıkları gibi nedenlerde karın ağrısı yapabilmektedir.

Karın kısmının sağ üst bölgesinde oluşan ağrılarda ise; karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarının habercisi olabilmektedir. Karnın sol üst kısmında oluşan ağrılar; pankreas, dalak ve karın şah damarında oluşan hastalıklardan dolayı meydana çıkmaktadır. Göbek kısmının üst bölümündeki ağrı oluşumunda ise; yemek borusunda, mide ve on iki parmak bağırsağı ile ilgili, ülser, gastrit, reflü gibi hastalıkları akla getirebilmektedir.

Karnın sol alt kısmında eğer ağrı var ise; kalın bağırsağın iltihaplanması, yumurtalıklarda iltihaplı, idrar yolları enfeksiyonu ve apandisitten dolayı oluşabilmektedir.

Tedavi yöntemi ise; ağrının hangi bölgede ve hangi nedenle oluştuğu tespit edilerek, rahatsızlığın sebebine uygun olarak yapılmaktadır. Karın ağrısının farklı nedenlerle oluşabilmesini göz önünde bulundurarak, kesinlikle teşhis konulmadan ilaç kullanılmamalıdır.

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