Şişkinlik problemi özellikle kadınlarda yoğun olarak görülen ve hayat kalitesini azaltan önemli bir sorundur. Mide veya bağırsaklarda bir miktar gaz oluşması normaldir ancak uzun süre devam eden şişkinlik ciddi bir sağlık probleminin habercisi olabilir. Peki karın bölgesi şişlik neden olur? Karın bölgesi şişlik belirtileri nelerdir? Karın bölgesi şişlik nedenleri nelerdir? Karın bölgesi şişlik tedavisi nedir ve ne iyi gelir? Konu ile ilgili tüm detaylar makalemizde.

Karın Bölgesi Şişlik Neden Olur?

Toplumda özellikle kadınlar başta olmak üzere büyük bir bölümünü etkileyen mide ve bağırsak şişkinliklerinin birçok farklı sebebi olabilir. Vücutta yararlı bağırsak ve mide bakterilerinin oluşturduğu bir miktar gaz her zaman var olan bir durumdur. Bu gaz miktarı sağlık üzerine olumsuz etki yaratmaz ve kişileri rahatsız etmez. Fakat vücuttaki gaz miktarının artması ve vücudun bu gazı tahliye etmekte zorlanması ile birlikte sindirim sisteminde oluşan fazla hava organların duvarlarında gerilime neden olur. Mide ve bağırsak gibi sindirim sitemi organlarında gerçekleşen bu duvar gerilimi sinir uçlarının uyarılmasına yol sebep olarak nefes darlığı, çarpıntı, kontrolsüz gaz çıkarma, sık geğirme isteği, düzensiz olarak tuvalete çıkma, karın ağrısı ve patlayacakmış hissi veren şişkinliklere sebebiyet verir.

Karın Bölgesi Şişlik Nedenleri Nelerdir?

Bizi ciddi derecede rahatsız eden ve yaşam kalitesini düşüren karın bölgesi şişlik nedenleri nelerdir sorusunun cevabı aşağıda listelenmiştir.

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Ödem

Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları

Besin Alerjileri

Stres

Kanser

Karın Bölgesi Şişlik Tedavisi Nedir?

Karın şişliğinin temel sebebinin tespiti için mutlaka bir uzman desteğinden faydalanmak gerekir. Sürekli devam eden karın şişliği sorunu için doktorlar endeskopi ve kolonoskopi gibi yöntemlere başvurabilirler.

Sürecin aşamasına ve kişideki hastalığa göre bireylere beslenme açısından bir diyet programı oluşturulabilir. Ayrıca endoskopi ve kolonoskopi dışında mide ve bağırsakta farklı bir problem varsa doktor tarafından çeşitli yöntemlerle bu problemler de ortaya çıkartılır. Böylelikle karın şişliğinin ana sebepleri de uzman müdahalesi sayesinde tespit edilmiş olur.

Karın Şişliğine Ne İyi Gelir?

Karın şişliği eğer basit olan geçici bir problem sonucunda ortaya çıkıyorsa sorunu bitkisel yöntemlerle de çözmek mümkündür. Özellikle karın şişliği için sıklıkla tercih edilen gaz yapmayan besinler ve bitkisel çaylar şişliği azaltmak için idealdir. Tedavi için kullanılan bitkisel yöntemler sonucunda halen şişlik devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Karın şişliğinde en büyük yardımcı alternatif tedavi rezene çayıdır. Eğer bir şişlik hissediyorsanız rezene çayı demleyerek günlük 1 defa içmeniz yeterli olacaktır ayrıca zencefil çayı da şişliği azaltmak için içilmesi gereken bitkisel çaylar arasında yer almaktadır.

Karın Şişkinliğini Azaltmak İçin Ne Yapmalıyız?